Apple stellt neue iPads am 16. Oktober vor

Apple hält am 16. Oktober seinen nächsten Event ab. Dies gilt nun endgültig als sicher, denn erste Einladungen wurden bereits an US-Journalisten verschickt, wie "Wired" berichtet. Doch was könnte alles vorgestellt werden? Apple will nach einem Medienbericht am 16. Oktober die nächste Generation seiner iPad-Tablets präsentieren. Außerdem dürften bei dieser Gelegenheit neue iMac-Computer vorgestellt werden, berichtete das gewöhnlich sehr gut informierte Technologieblog "Recode". Auch zu "Yosemite" sollen mehr Details verraten werden.