Apple TV bekommt nächste Woche nur Software-Upgrade

So wird Apple den neuen Radio-Dienst iRadio integrieren, gleichzeitig werden neue Content-Partner wie Disney und HBO hinzugefügt. Abzuwarten bleibt wie immer, ob die Verbesserungen und angebotenen Inhalte auch in Europa von Anfang an zur Verfügung stehen. Weitere Änderungen betreffen Apples Airplay-System. Hier soll der Konzern es Usern erleichtern, gekaufte Inhalte auch bei Freunden auf die Apple-Box streamen zu können. Schon bisher war dies durch Aus- und Einloggen auf dem Fernsehgerät möglich, durch die rudimentären Eingabemöglichkeiten war dies allerdings kein besonders konsumentenfreundlicher Weg.