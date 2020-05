Apple überträgt Präsentation von iPhone 6 und iWatch live

Auf dieser Seite wird der Livestream am Dienstag zu sehen sein. Theoretisch steht die Übertragung zwar allen offen, der Zugang ist aber laut Informationen auf der Homepage nur mit Apples Safari-Browser auf OS X ab Version 10.6.8 oder auf iOS ab Version 6.0 möglich. Via Apple-TV sollte es ebenfalls klappen, wie theverge berichtet. Auf der Streaming-Seite ist derzeit lediglich ein Countdown zu sehen, der die Zeit bis zum Event zeigt. Die futurezone wird am Dienstag von der Präsentation berichten.