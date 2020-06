Apple veröffentlicht Web-Tool für iMessage-Abmeldung

Apple hat am Sonntag still und heimlich ein neues Web-Tool veröffentlicht, mit dem iMessage-Nutzer einzelne Telefonnummern vom Dienst entfernen können. Damit liefert Apple erstmals eine Lösung für das Problem vieler Nutzer, bei dem nach einem Wechsel zu Android scheinbar Nachrichten von anderen Kontakten niemals ankommen. Der Grund dafür war oftmals ein immer noch verknüpftes iMessage-Konto, in dessen Posteingang Nachrichten von iPhone-Nutzern landeten.

Einzige Lösung war bislang das vollständige Entfernen aller mit dem Apple-Account verknüpften Geräte. Mit dem neuen Tool muss man lediglich seine verknüpfte Telefonnummer eingeben und den anschließend per SMS empfangenen Bestätigungs-Code eingeben. Das dürfte auch den Wechsel von iOS zu anderen Plattformen einfacher gestalten.