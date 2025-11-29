YouTuberin hat einen Monat lang nur Apple Vision Pro genutzt

Becca Farsace hat versucht, jeden Screen durch die Apple Vision zu ersetzen. Sie ist dabei schnell auf ein unlösbares Problem gestoßen.

Denkt man ein bisschen darüber nach und versetzt sich in die jeweiligen Situationen, könnte man selbst draufkommen, dass das ein reines Marketing-Video ist. Kaum jemand steht etwa in der Küche, entwirft über mit dem Headset ein neues Surfboard und spielt gleichzeitig mit einem Kind Fußball.

Wenn man sich das Promo-Video zur Apple Vision Pro ansieht, wird einem nahegelegt, dass das Headset so ziemlich jeden Screen ersetzen kann - vom Smartphone über die Smartwatch und dem Laptop bis zum Desktop und dem TV-Gerät.

Banale Sachen

Inwieweit die Apple Vision Pro tatsächlich alle Screens im Alltag ersetzen kann, wollte die bekannte Tech-YouTuberin Becca Farsace herausfinden. Sie hat das Headset einen Monat lang tagtäglich getragen und versucht ihren Desktop, Laptop und TV damit zu ersetzen.

Zunächst sind ihr dabei ganz banale Sachen aufgefallen. Zum Beispiel bringt die Halterung der Vision Pro permanent die Frisur durcheinander. Gleichzeitig sehen die Augen nach einiger Zeit aus, als wäre man gerade nach einer durchzechten Nacht aufgestanden. Außerdem ist das Gerät schwer, was auf Dauer möglicherweise Nackenschmerzen bereitet.

Was Farsace noch anmerkt: Man könne beispielsweise nur sehr schwer aus einer Kaffeetasse trinken, während man das Headset trägt. Einerseits ist die Brille im Weg, andererseits ist die Kopfbewegung nach hinten für den Blick auf die Inhalte alles andere als zuträglich.

Screen im Screen

Der Screen der Vision Pro ist zwar riesig und oft ungemein praktisch. Problematisch war für sie aber auch, dass das Display des Headsets permanent in die reale Umgebung eingebettet ist. Das lenke ab, störe die Konzentration und sei auf Dauer ziemlich anstrengend.

Wirklich schwierig sei es aber, wenn man durch die Apple Vision Pro auf ein anderes Display schaut. Durch die Beschichtung der Brille seien die Inhalte etwa auf dem Handy-Screen nur sehr schwer zu erkennen. Auch wenn man das iPhone in die Vision Pro spiegeln kann, gibt es so manche Situation, in der man eben doch auf einen anderen Screen schauen muss, so die YouTuberin.

Wenn man unterwegs ist, habe man zwar stets einen riesigen Screen dabei. Gleichzeitig sei aber die passende Tasche für die Vision Pro ziemlich umfangreich, klobig, schwer und nehme viel Platz ein.

