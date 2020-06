Apple Watch soll Autoschlüssel und Kreditkarte ersetzen

Die High-Tech-Armbanduhr von Apple soll bei Kunden den Autoschlüssel ersetzen. Das sagte Firmenchef Tim Cook in einem Interview der britischen Zeitung „Telegraph“. Dafür werde die Apple Watch eine Batterie haben, die schneller aufgeladen werden könne als das iPhone und auch den ganzen Tag halte.

Die Uhr werde zudem als Kreditkarte dienen, ergänzte Cook, ohne technische Details zu nennen. Bezüglich Apple Pay versucht Cook erneut Datenschutzbedenken zu zerstreuen: "Wenn man per Apple Pay etwas kauft, wollen wir nicht wissen was, wann und wo gekauft wurde und wie viel es gekostet hat. Das ist eine Sache zwischen Käufer, Verkäufer und der Bank. Apple Pay wurde so gestaltet, dass es sicher und privat ist."