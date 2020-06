Apple will Fingerabdrücke über iCloud synchronisieren

Da es sich derzeit "nur" um einen Patentantrag handelt, ist nicht davon auszugehen, dass Apple bereits in Kürze die Funktion in die Tat umsetzt. Den eigenen Fingerabdruck in einem Online-Speicher abzulegen, dürfte viele Leute abschrecken. Bisher hat Apple stets betont, dass die Fingerprints der User niemals auf Apple-Servern oder in der Cloud gespeichert werden. Es bleibt abzuwarten, wie Apple die Sicherheitsfrage lösen würde, um ein derartiges System Realität werden zu lassen.