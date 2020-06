Photos: Apple zeigt iPhoto- und Aperture-Nachfolger

Das Programm ist in vier Bereiche unterteilt: Photos, Shared, Albums und Projects. Unter "Photos" werden alle gespeicherten Bilder angezeigt, während in "Shared" geteilte Alben von Freunden zu sehen sind. Unter "Albums" sind selbst angelegte Alben zu finden, in "Projects" können zudem Fotoprodukte, wie T-Shirts, Poster oder Kalender bestellt werden. Neben Foto-Produkten will Apple auch mit dem Cloudspeicher Geld einnehmen. Wie üblich sind die ersten fünf Gigabyte kostenlos, mehr Speicher gibt es bereits ab einem Euro pro Monat.