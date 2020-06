Apples „iOS in the car“ startet nächste Woche

Wie die „ Financial Times“ berichtet, wollen die Autohersteller Ferrari, Mercedes Benz und Volvo nächste Woche beim Genfer Auto-Salon erstmals Fahrzeuge präsentieren, in denen Apples „ iOS in the car“ zum Einsatz kommt.

Mit der im vergangenen Juni präsentierten Lösung will Apple sein mobiles Betriebssystem iOS inklusive Telefonfunktionen, Navigation und Nachrichtenversand sowie seinen Sprachassistenten Siri ins Auto bringen. Insgesamt nannte Apple damals 16 Hersteller, die das In-Car-System einsetzen wollen, darunter auch Honda, Nissan, Chevrolet, Kia, Hyundai und Jaguar.