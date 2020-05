Apples Mac OS X Mavericks ist ab sofort gratis verfügbar

Neben neuen iPads (zum Bericht) und dem neuen Mac Pro (zum Bericht) hat Apple am Dienstag auch das Betriebssystem-Update OS X Mavericks vorgestellt. Es steht für Apple-Nutzer ab sofort zum Download bereit. Die neueste Version von Apples Betriebssystem holt bessere Ergebnisse aus bestehender Hardware heraus, wie auch der große futurezone-Test von Mavericks zeigt.

"Sogar auf einem aktuellen Mac Book Air mit 13 Zoll bringt das neue System bie zu eine Stunde längere Akku-Laufzeit", sagt Craig Federighi bei der Präsentation, die Dienstag in San Francisco stattgefunden hat. Das neue System bringt auch Vorteile bei der Arbeitsspeicher-Zuteilung. Wird der Platz knapp, wird mit "compressed memory" einfach mehr Speicher geschaffen. So sollen sechs Gigabyte Daten in vier Gigabyte Arbeitsspeicher passen. Damit büßen auch ältere Systeme bei vielen aktiven Anwendungen nicht an Geschwindigkeit ein.

Die Grafik-Leistung soll ebenfalls deutlich verbessert worden sein. Durch flexible Speicherzuweisung und die Integration von Open CL. Weitere Neuerungen beinhalten ein neues Benachrichtigungssystem, das es auch Webseiten erlaubt, Nachrichten an User zu schicken.