Asus Fonepad Note FHD 6 im Test: Übergewichtiges Phablet

Asus hat in einigen Bereichen dem installierten Android 4.2.2 seinen Stempel aufgedrückt, doch die optischen Anpassungen beschränken sich auf eigene bunte Icons. Dennoch sollte man sich nicht täuschen lassen, auch wenn es nach Stock-Launcher aussieht, Asus hat dennoch einige Dinge verändert. Bei längerem Drücken auf den Home-Button öffnet sich beispielsweise ein Menü, in dem Shortcuts zu selbst gewählten Apps, Google Now sowie der Sprachsuche zur Auswahl stehen. Auch die Notification Bar bietet neben den Quick Settings Verknüpfungen zu Einstellungen sowie zum Audio Wizard. Dahinter verbirgt sich ein Menü, das die Qualität der Audio-Wiedergabe an die jeweilige Situation anpassen soll, beispielsweise Musik hören, Videos anschauen oder Spielen. In der Praxis machte sich das jedoch nicht wirklich bemerkbar, auch beim selbstständigen Wechseln zwischen den Profilen nicht.

Die Audio-Qualität der Lautsprecher ist solide, das Plastik-Gehäuse als Klangkörper lässt allerdings gerade bei hoher Lautstärke seine Schwächen durchklingen, da es etwas scheppert. Hier zieht das Fonepad im Vergleich mit dem offensichtlichen Vorbild HTC One deutlich den kürzeren, auch wenn es in puncto Lautstärke mithalten kann. Von der hohen Lautstärke profitiert man auch beim Telefonieren, die Sprachqualität war stets relativ klar und auch in lauten Umgebungen gut verständlich.