Asus G75: Gewaltiges 3D-Gaming-Notebook

Tasten und Trackpad

Die Tasten sind in Dunkelgrau gehalten und leicht angeraut. Etwas mehr Griffigkeit wäre fürs Spielen gut gewesen, aber beim Tippen längerer Texte wahrscheinlich wenig komfortabel. Der jetzige Kompromiss ist in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit, beim Spielen abzurutschen, ist ohnehin gering, da das Gehäuse neben dem Trackpad zusätzlich angeraut ist und so eine stabile Auflagefläche für den Handballen bietet. Die Handgelenke werden zusätzlich entlastet, da das Gehäuse hier nur etwa 2cm hoch ist. Auch längeres Spielen oder Tippen ist dadurch bequem möglich.

Die Tasten haben einen angenehmen Abstand und guten Druckpunkt. Der kann zwar nicht mit einer mechanischen Tastatur mithalten, ist aber für ein Notebook sehr gut. Aufgrund der Größe des Notebooks hat auf dem G75 auch ein Nummernpad und ein Cursorblock Platz. Die Positionstasten über den Cursor-Tasten wurden nach links und rechts verschoben, da der Abstand zwischen Buchstaben- und Nummernblock geringer als bei einer normalen Tastatur ist.

Die Tasten sind Hintergrund-beleuchtet. Die Helligkeit kann in mehreren Stufen mit Tastenkürzeln gewählt werden, die Farbe des Lichts kann nicht eingestellt werden. Das Trackpad ist ausreichend groß, für das Spielen wird aber ohnehin eine richtige Maus angeschlossen. Das Trackpad kann mit dem Tastenkürzel Fn+F9 jederzeit deaktiviert werden.

Display

Das 17,3-Zoll-Display gehört zu den Highlights des G75. Das Display ist etwa einen Millimeter in den Rahmen versetzt, um es so zusätzlich vor Beschädigungen zu schützen. Es hat die Auflösung 1920x1080 Pixel und ist matt, wodurch nervige Reflexionen vermieden werden. Dennoch ist das Display sehr hell, bietet gute Kontraste und große Betrachtungswinkel. Die Kombination aus hoher Helligkeit und matten Display machen das G75 theoretisch Outdoor-tauglich – solange eine Steckdose in Reichweite ist.

Das Display hat 120 Hertz und ist damit 3D-tauglich. Die benötigte NVIDA-3D-Shutterbrille ist im Lieferumfang enthalten. Mit der Taste neben der Powertaste kann der 3D-Modus jederzeit aktiviert und deaktiviert werden – auch mitten im Spiel. Ist der 3D-Modus aktiv, leuchtet über dem Display eine grüne LED auf. Die Shutterbrille hat einen Sonnenbrillen-ähnlichen Effekt. Es ist zwar nicht ganz so schlimm wie bei anderen Gaming-Notebooks, aber eine Stufe heller könnte das Display dennoch sein.