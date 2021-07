Asus Padfone im Test: All-in-One mit Tücken

Design und Verarbeitung Asus kann mittlerweile auf sehr viel Erfahrung im Bereich der Netbooks zurückblicken und hat diese zweifelsohne auch für seine Tabletcomputer genutzt. Doch ausgerechnet beim Padfone entsteht ein unfertiger Eindruck. Das Gewicht des Gerät ist ungleichmäßig verteilt, vor allem durch die Positionierung des Smartphones in der oberen Hälfte. Das sorgt auch für Ärger bei der Benutzung des Geräts mit dem Dock, besonders beim Tippen auf unebenen Flächen. Hier kippt das Gerät gerne wegen des hohen Schwerpunktes und ist so nur schwer verwendbar. Besonders beim Versuch, mit dem Padfone auf dem Schoß zu tippen fällt das Ungleichgewicht der Konstruktion auf.

Das Smartphone - ein verstecktes Juwel

Mit dem Padfone hat Asus ein unglaublich simples, aber dennoch hervorragendes Mittelklasse-Smartphone produziert. Da der Hersteller wohl damit gerechnet hat, dass das Smartphone ohnedies die meiste Zeit innerhalb der Tablet-Hülle steckt, hat man nicht sonderlich viel Zeit mit dem Design verschwendet - und dabei dennoch alles richtig gemacht. Der 4,3 Zoll große Super AMOLED-Bildschirm löst mit qHD (960 mal 540 Pixel) auf und nimmt den Großteil der Vorderseite ein. Lediglich die Kamera, der mit einem silbernen Streifen verzierte Lautsprecher sowie das dezente Asus-Logo sind sichtbar. Die Soft-Keys werden nur beim Aktivieren des Bildschirms eingeblendet.

Auch die Rückseite ist relativ schlicht gehalten. Die graue Kunststoffabdeckung wirkt wie gefrästes Aluminium und lässt sich relativ leicht entfernen. Dahinter verbergen sich ein 1.520 mAh-Akku sowie die 8 Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz. Die Verarbeitung des Unibody-Gehäuses ist hervorragend und das Gewicht gut ausbalanciert. Das macht sich auch bei der Bedienung bemerkbar, die sehr leicht von der Hand geht.

Software - Unverändertes Android mit Schwierigkeiten

Lobenswert: Asus hat an der installierten Android-Version kaum Änderungen vorgenommen, lediglich einige kleine Widgets wurden hinzugefügt. So zeigt beispielsweise ein eigenes Batteriewidget den Ladezustand der insgesamt drei Akkus ( Padfone, Station, Dock). Doch gerade bei der Implementierung von einigen wichtigen Funktionen scheint es noch Fehler in der Software zu geben. So wurde nach dem erstmaligen Start ein englisches Tastaturlayout für das Dock verwendet - obwohl explizit Deutsch in den Einstellungen ausgewählt wurde und im Tablet- oder Smartphonemodus eine deutschsprachige Softwaretastatur eingeblendet wird.

Erst nach dem Update auf die aktuelle Version trat dieser Fehler nicht mehr auf. Auch der Übergang von Tablet auf den Smartphone-Modus wird gelegentlich von Abstürzen begleitet. Dazu hat Asus auch eine "Dynamische Anzeigeumschaltliste" implementiert, in der die Apps ausgewählt werden können, die nach einem Wechsel von einem der Anzeigemodi beibehalten werden sollen. Aber auch so kam es des öfteren zu Abstürzen bei einigen Apps, die auf anderen Geräten reibungslos funktionieren. Das geschah allerdings meist nur im Tablet-Modus.

Die Performance ist nicht zuletzt dank des Qualcomm Snapdragon S4-Prozessors sehr gut, das Dual Core-Modell sorgte bereits im HTC One S (