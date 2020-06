Asus Zenfone 5 im Test: Verschwenderischer Einsteiger

Das Design des Zenfone 5 ist schlicht und für ein Smartphone dieser Preisklasse sehr hochwertig. Die Front wird von Gorilla Glass 3 vor Kratzern geschützt, ist zugleich aber sehr anfällig für Fingerabdrücke. Zudem wies der Rahmen rund um das Glas einen sehr breiten Spalt auf, in dem sich recht rasch Staub sammelte. Abgesehen davon kann das Design aber auf der ganzen Linie überzeugen. Die Rückseite wird von einem einfach abnehmbaren, aber dennoch gut befestigten Deckel aus griffigem Kunststoff geschützt. Die Konstruktion ist dennoch starr und weist keinerlei Schwachstellen auf, an denen das Gehäuse unter Druck nachgeben würde.

An der Front sind neben dem versenkten Lautsprechergitter lediglich die Soft-Keys sowie eine 2 Megapixel-Kamera zu finden. Die Lautstärkewippe und der Power-Button an der rechten Seite machen einen hochwertigen Eindruck und sind auch in der Hosentasche gut ertastbar. Eine dezidierte Kamera-Taste fehlt jedoch. Das Smartphone liegt gut in der Hand obwohl es mit 148 Millimeter Höhe sowie 73 Millimeter Breite ähnlich groß wie das 5,5 Zoll-Smartphone LG G3 ist. Mit etwas Übung lassen sich bei einhändiger Bedienung auch die jeweils gegenüberliegenden Ecken mit dem Daumen gut erreichen. Da die Rückseite gebogen ist, wackelt das Smartphone , wenn es beim Tippen auf dem Tisch liegt. Das Gewicht von 145 Gramm ist gut verteilt und für ein Smartphone dieser Größe angemessen.