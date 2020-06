Auch A1 bekommt das iPhone 4

Nachdem vergangene Woche bekannt geworden ist, dass nach T-Mobile und Orange auch Drei das iPhone 4 auf den Markt bringen wird, hat die Telekom Austria Group bekannt gegeben, dass auch A1 das Apple-Phone ins Portfolio aufnehmen wird. In den kommenden Monaten soll das iPhone 4 erscheinen, genaue Details zum Marktstart und den Preisen sind noch nicht bekannt. Insidern zufolge peilt A1 das Weihnachtsgeschäft und Erstanmeldungspreise für das iPhone 4 an, die nicht über jenen der Mitbewerber T-Mobile und Orange liegen.

Orange-Chef Michael Krammer glaubt nicht, dass das iPhone 4 große Auswirkungen auf die Kundenanzahl der Netzbetreiber haben wird. "Verschiebungen gab es jetzt auch so gut wie keine", meinte Krammer. "Aber am Geräte-Markt wird Apple bei den Marktanteilen zulegen." "Davon bin ich auch überzeugt", so Drei-Chef Trionow: "Aber wie stark, das ist abzuwarten."

(Futurezone)