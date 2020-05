Auch AMD plant Android-Windows-Parallelbetrieb

Nachdem Intel vor wenigen Tagen angekündigt hat, Android und Windows 8 auf einem Gerät laufen zu lassen, werden im Zuge der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas entsprechende Pläne des Konkurrenten AMD bekannt. AMD will gemeinsam mit dem Software-Hersteller BlueStacks, der unter anderem Android-Emulatoren für Windows herstellt, eine effizientere Kombination als bisher schaffen.

Wie The Verge berichtet, liegt der Vorteil von AMD in der Verwendung zweier Chip-Architekturen. AMD stellt sowohl die Android-erprobten ARM-Prozessoren als auch Prozessoren mit x86-Architektur (für Windows) her. Ein Gerät, das beide Betriebssysteme kombiniert, könnte also mit zwei Chips ausgestattet sein. Android-Apps müssten daher nicht mittels eines Emulators ausgeführt werden, sondern laufen auf der üblichen Hardware.