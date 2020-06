Auch neues HTC One trickst bei Benchmarks

Das HTC One (M8) konnte im Benchmark AnTuTu 4 trotz gleichem Prozessor und niedrigerer Taktrate das Samsung Galaxy S5 abhängen. In der neuesten Version AnTuTu X sollen Tricks wie jene von Samsung abgestellt werden. Hier fällt das neue One hinter das S5, Sonys Xperia Z2 sowie LGs G Pro 2 zurück. HTC bestätigte mittlerweile, dass auch beim One derartige Tricks eingesetzt werden. „ Benchmarks bestimmen die maximale Leistung einer CPU und GPU und wie bei einem Sportauto versuchen unsere Ingenieure, diese Leistung so zu optimieren, dass sie in bestimmten Szenarien bestmögliche Ergebnisse abliefert“, so ein HTC-Sprecher gegenüber CNet.