Augmented Reality: Wikitude integriert Spiele

In Bubble Tap muss der Spieler verschiedenfarbige Blasen in einer vorgegebenen Reihenfolge zerplatzen lassen. Dazu muss er sie allerdings zunächst einmal finden, da sie rund um den Spieler verteilt sind. Spice Attack ist ein simpler Space Invaders-Klon, der allerdings in die dritte Dimension versetzt wurde. Die Gegner müssen per simples Drücken zerstört werden. Swat the Fly baut auf einem ähnlichen Prinzip auf, allerdings sind hier Fliegen der Feind. "Die drei Spiele sollen allerdings nur kurzweilige Beispiele dafür sein, was mit der AR-Technologie alles möglich ist", sagt Andy Gstoll, CMO bei Wikitude.