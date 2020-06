Avegant Glyph VR-Brille sieht aus wie Kopfhörer

Das kalifornische Unternehmen Avegant will mit seinem auf der CES vorgestellten Produkt Glyph eine Virtual-Reality-Brille erschaffen, die in Sachen Design das erreichen soll, was Beats bei Kopfhörern erreicht hat. Dabei sieht Glyph fast wie ein Kopfhörer aus, nur wird der Bügel vor den Augen getragen. Zur Entwicklung dieses Teils inspiriert wurde das Start-up Avegant angeblich durch Erfahrungen auf Flügen, berichtet Recode.

Die Firmengründer Allan Evans und Edward Tang bewunderten an Bord eines Flugzeugs Passagiere mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern und Tablets. Dabei überlegten sie sich folgendes: "Leute lieben Filme. Wo stinkt das Erlebnis ab? Jedes Mal, wenn du dir den Film auf einem Handy oder Tablet ansiehst." Für ihr Produkt trieben sie Geld aus einer Crowdfunding-Kampagne auf.