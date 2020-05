Batteriser soll Lebenszeit von Batterien verachtfachen

Das US-Start-up Batteroo verspricht, dass es mit einer einfachen Technologie die Lebensdauer von Alkali-Batterien verachtfachen kann. Der Batteriser ist eine dünne Metallhülle mit kaum sichtbarer Elektronik an der oberen und unteren Seite, die um die Batterie gespannt wird. Laut Batteroo-Gründer Bob Roohparvar soll es Hüllen für Batterien der Typen AA, AAA, C, and D geben, die pro Stück 2,50 US-Dollar kosten sollen. Das Funktionsprinzip ist simpel, allerdings zweifeln einige Kommentare bereits den versprochenen Wirkungsgrad an.

Sobald die Spannung auf 1,4 oder 1,3 Volt fällt, ist die Batterie für die meisten modernen Gadgets unbrauchbar. Der "Batteriser" soll die Spannung anheben, sodass die verbleibende Leistung genutzt werden kann. Derartige Aufwärtswandler sind nicht neu, doch sie konnten bislang nicht auf ein derartiges Format miniaturisiert werden. Dahinter steckt auch das Patent des Unternehmens. Die Metallhülle soll nur 0,1 Millimeter dünn sein, sodass die Batterie weiterhin in den entsprechenden Schacht passt.