Bericht: Apple plant iPhone 6S Mini mit 4 Zoll Display

Während die Display-Größe sich an den früheren Modellen orientiert wird ein überarbeitetes Design erwartet, dass sich an den abgerundeten Ecken des aktuellen iPhone 6 und iPhone 6 Plus orientiert. Im Normalfall stellt Apple neue iPhones und iPads vor dem Start des Weihnachtsgeschäftes im Herbst vor. In diesem Jahr wird zudem aber erwartet, dass Apple auch ein großes iPad mit 12,9 Zoll Display einführen wird. Dieses könnte außerhalb des "normalen" Update-Zyklus im Frühling vorgestellt werden.