Bericht: Neues Design für Google Maps

Falls die Bilder, die der Blog Google Operating System veröffentlicht hat, authentisch sind, wird Maps in Zukunft die Karte standardmäßig im Vollbild anzeigen. Die Informationen, die aktuell in der Sidebar zu sehen sind, wandern in ein Fenster an der oberen Seite. Den Screenshots zufolge könnte es in Zukunft außerdem möglich sein, sich auf der Karte die Empfehlungen von bestimmten Kreisen aus Google+ anzeigen zu lassen.