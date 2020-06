Betrug mit vermeintlichen App-Downloads

Das in London ansässige Unternehmen "Apps World Ltd" verschickt derzeit massenweise ungerechtfertigte Rechnungen und Mahnungen für den Download von Smartphone-Apps. Dutzende Österreicher haben bereits solche Rechnungen erhalten und sich in den letzten Tagen verunsichert an den Internet Ombudsmann gewandt. Der Internet Ombudsmann hat umgehend die zuständigen Behörden informiert und empfiehlt allen Konsumenten, sich nicht einschüchtern zu lassen: Rechnungen für Leistungen, die nicht bezogen oder bestellt wurden, muss man auch nicht bezahlen. Generell wird vor der Nutzung von Angeboten der Apps World Ltd. gewarnt.

Daten von Adress-Vermarktern

Das Unternehmen geht jedoch einen anderen Weg, um arglose Konsumenten, um ihr Geld zu erleichtern. Apps World Ltd. verschickt derzeit im gesamten deutschsprachigen Raum wahllos Rechnungen beziehungsweise Mahnungen per Post oder E-Mail und fordert Geld für den Download von Apps ein. Das Adress-Material inklusive weiterführender Informationen zu den Empfängern, die unaufgefordert als "Beweis" der tatsächlichen Bestellung angeführt werden, dürfte dabei einfach von klassischen Adress-Vermarktern eingekauft worden sein.



Forderungen von bis zu 96 Euro

Das Unternehmen fordert bis zu 96 Euro von den überraschten und verunsicherten Rechnungs-Empfängern. Angebliche Leistung: Nutzung von Websites wie zum Beispiel myappsland.com, my-appsland.de oder www.top-apps24.com für den Download von nicht näher bezeichneten Apps. Die Seiten sind teilweise nicht vorhanden. Wenn auf diesen überhaupt eine Registrierung möglich ist, können keine Apps heruntergeladen werden.

Alle Rechnungsempfänger, die sich mit der Bitte um Hilfe an den Internet Ombudsmann gewandt haben, geben außerdem an, keine dieser Webseiten jemals genutzt zu haben. Viele Rechnungsempfänger verfügen nicht einmal über ein Smartphone.

