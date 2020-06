Bilder von iPad 3 aufgetaucht

Die wohl wichtigste Änderung: das iPad 3 wird voraussichtlich schmaler. Damit könnte sich bei gleichbleibender Höhe auch der Formfaktor des LCD-Displays ändern, über dessen Spezifikationen auch bereits seit geraumer Zeit diskutiert wird. Bereits für das iPad 2 war ein Retina Display erwartet worden, das bereits seit den iPhones der vierten Generation zum Einsatz kommt. Der Analyst Charles Annis sagte in einem Interview mit News.com, dass Apple hier auf Sharps Displaytechnik IGZO setzen könnte. Die Technik ermöglicht dünnere Displays bei geringerem Energieverbrauch und könnte beim iPad 3 in einer Größe von 9,7 Zoll mit einer Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel daherkommen. Annis zufolge kämen aber auch Displays aus amorphem Silizium aus Korea in Frage, die über ähnliche Eigenschaften verfügen, der IZGO-Technologie aber leicht unterlegen sei. "Man weiß nie, was Apple tun wird.", meint der DisplaySearch-Analyst.