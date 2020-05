Botnetz befällt Router mit offener Software DD-WRT

Das Botnetz übermittelte nach der Infektion auch die jeweilige IP-Adresse sowie das Land, in dem das sich Netz befindet. Später seien diese Daten in die Benennung der Beute-Dateien eingeflossen.

Auch wenn das Botnetz zunächst unschädlich gemacht wurde, gibt es keine Entwarnung. „Es ist nicht sicher, ob nicht noch weitere Botnetze aktiv sind“, sagte Eikenberg. „Uns sind im Moment keine bekannt, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Das ist vermutlich nur der Anfang.“ Die „ c't“ gibt in ihrem Heft und bei dem Branchendienst „heise online“ eine Anleitung, wie sich ein Befall erkennen und sich der Router absichern lässt.