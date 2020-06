Boxee Box: D-Link will nicht Polizei spielen

Community bastelt sich eigene Apps

Eine Hintertür, um von Boxee nicht offiziell abgesegnete Services und Apps auf dem Boxee-Betriebssystem laufen zu lassen, bieten sogenannte Repositories. Über das Aufrufen dieser im Web kursierenden Verzeichnisse lassen sich ähnlich einem iPhone mit Jailbreak auch alternative Programme installieren. Eine kurze Google-Suche offenbart, dass die Community schon längst auf den Zug aufgesprungen ist und etwa frei verfügbare Medieninhalte aus dem Web in die Boxee-Oberfläche einbaut. Die Boxee-Software ist auch für herkömmliche Computer frei verfügbar.

Die Bedienung und grafische Gestaltung der Oberfläche war in der Community zuletzt heftig kritisiert worden. Denn das Entwicklerteam hatte beim Sprung von der letzten Betaversion 0.9 auf Version 1.0 noch einmal kräftig herumgebastelt. Die Icons und die Menüführung wurden stark verändert, was etwa im offiziellen Boxee-Blog zu heftigen Userprotesten führte.



D-Link verteidigt Interface

"Wir haben das User Interface hinsichtlich der Boxee Fernbedienung noch einmal optimiert", verteidigt D-Link-Manager Akar gegenüber der FUTUREZONE den Schritt. Die Beta sei zwar am Computer mit Mauseingabe gut bedienbar gewesen. Um auch auf der Boxee Box in Verbindung mit dem Fernsehbildschirm eine optimale User Experience zu garantieren, sei das Interface noch einmal überarbeitet worden, so Akar.