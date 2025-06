Brandgefahr: Anker ruft Powerbanks zurück

Der beliebte Powerbank-Hersteller Anker muss ein Produkt wegen Brandgefahr zurückrufen. Betroffen ist das Modell PowerCore 10000 (A1263). Allein in den USA wurden davon mehr als 1 Million Stück verkauft.

Die Powerbanks wurden zwischen Juni 2016 und Dezember 2022 bei verschiedenen Händlern angeboten. Betroffen sind nur Akku-Packs mit der Modellnummer (A1263). Die Modellnummer sowie die Seriennummer findet man an der Unterseite des Geräts. Ob man selbst betroffen ist, kann man ermitteln, indem man die Seriennummer in ein von Anker zur Verfügung gestelltes Onlineformular eingibt. Das Unternehmen bietet als Wiedergutmachung eine Ersatz-Powerbank oder einen Gutschein im Wert von 30 Dollar an.

19 dokumentierte Unfälle

Ob die Powerbank nur in den USA oder global verkauft wurde, ist nicht bekannt. In den Vereinigten Staaten gibt es jedoch 19 dokumentierte Fälle von Bränden und Explosionen, die durch den Lithium-Ionen-Akku in der Powerbank ausgelöst wurden. In 2 Fällen kam es zu leichten Verletzungen, in 11 Fällen zu Sachschäden.

Wer in Besitz einer betroffenen Powerbank ist, sollte das Gerät umgehend entsorgen. Der Akku sollte allerdings nicht in den Hausmüll oder in Sammelboxen im Supermarkt entsorgt werden. Am besten wendet man sich an die lokale Problemstoffsammelstelle. Dort werden auch beschädigte Akkus angenommen.