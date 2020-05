Canon G16 im Test: Digicam mit DSLR-Bedienung

Ein Erkennungsmerkmal der G-Serie sind die vielen Bedienelemente. So gibt es, wie bei besseren DSLRs, ein Drehrad hinten und vorne. Das Vordere wurde aus Platzgründen nicht optimal positioniert. Will man es drehen, muss man den rechten Zeigefinger stark abwinkeln, was unangenehm ist. Zudem ist das Rad eher schwergängig.

Oben rechts befindet sich neben Einschalter, Auslöser, Zoom und Moduswahlrad noch ein Rad für die Belichtungskorrektur von -3 bis +3. An der Rückseite befinden sich alle Bedienelemente rechts und sind gut mit dem Daumen zu erreichen. Positiv ist, dass sowohl ISO, Makro-Modus und die Wahl des Autofokuspunktes eine eigene Taste haben.

Die Stern-Taste ist mit verschiedenen Funktionen belegbar. Darüber befinden sich noch die Taste zum Start der Videoaufnahme und die Sharing-Taste. Beide sind versenkt, um ein unbeabsichtigtes Auslösen beim Halten zu verhindern. Das Rad an der Rückseite dient in den Menüs als Vier-Wege-Navigation.