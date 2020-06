Canon stellt Einsteiger-DSLR 1200D und sieben Digicams vor

Die G1 X Mark II (799 Euro, ab Mai) richtet sich an Profis, die eine kompakte Alternative zu ihrer DSLR suchen. Der 12,8 Megapixel Sensor ist mit 1,5 Zoll (18,7 x 14 mm) deutlich größer als der einer normalen Digicam, aber kleiner als das APS-C-Format (22,2 x 14,8 mm) einer DSLR.

Das 5-fach-Zoom-Objektiv hat eine Brennweite von 24 bis 120 mm und eine Lichtstärke von f 2.0 bis 3.9. Die Kamera arbeitet mit 31 Autofokus-Messfeldern und hat kann im Nahbereich auf bis zu 5 cm scharf stellen. Der ISO-Wert reicht bis 12.800.

Am Objektiv gibt es zwei Ringe. Einer ist stufenlos drehbar, der andere stufenweise. Die Funktion der Ringe kann in den verschiedenen Kamera-Modi individuell konfiguriert werden. So kann der stufenlose Ring etwa für den manuellen Fokus genutzt werden und der andere für die Belichtungskorrektur.

Der 3 Zoll große Touchscreen kann nach oben und unten geschwenkt werden. Einen optischen Sucher gibt es nicht. Als Zubehör wird ein schwenkbarer, elektronischer Sucher angeboten, dessen Preis noch nicht fest steht.