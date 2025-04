AirTag und Android-Tag in einem: Chipolo Pop im Test

Davon habe ich mich jedoch nicht entmutigen lassen und die Android-Tags weiterhin verwendet. Und die Situation besserte sich rasch. In einer moderat belebten Gegend dauert es heute in der Regel nur Minuten , bis ein Android-Tag von einem Handy geortet wird.

Eine Besonderheit an Chipolo ist, dass sich sowohl der Unternehmenssitz als auch die Produktion in der Region Trbovlje in Slowenien befinden. Ich habe die Chipolo-Tags damals getestet und bin auf ein paar Startschwierigkeiten gestoßen. Weil sehr viele Android-Handys noch nicht für die Suche nach den Tags freigeschaltet waren, dauerte es teilweise Stunden, bis die Tags geortet wurden.

Im Unterschied zu Apple bietet Google selbst (noch) keine Tags an, die sich finden lassen. Man ist also auf Dritthersteller angewiesen. Einer der ersten war Chipolo . Das Unternehmen brachte Mitte 2024 seine Tags auf den Markt, die sich ohne externe Zusatz-Apps mit Android verwenden lassen.

Vor knapp einem Jahr hat Google sein Find-My-Netzwerk in Österreich gestartet. Seitdem kann man auf das Netzwerk, zu dem Millionen Geräte gehören, zurückgreifen, um zum Beispiel Schlüssel, Geldbörsen oder Koffer zu orten - sofern diese mit einem kompatiblen Tag ausgestattet wurden.

Der Besitzer des Tags sieht dann in der zugehörigen App, dass der kleine Anhänger geortet wurde und dessen Standort auf einer Karte. Der Besitzer, dessen Handy das Gerät gefunden hat, bleibt dabei völlig anonym.

Die kleinen Tags senden permanent Bluetooth-Signale aus. Diese können von jedem kompatiblen Handy in der Nähe (Android-Handy bei Google, iPhones von Apple) empfangen werden. Aufgrund von Ortungsdiensten wie GPS und WLAN weiß das Handy wo es ist, zudem ist es in der Regel mit dem Internet verbunden. Die Standortdaten des Tags werden über diesen Weg an das Netzwerk gesendet.

Die „Find My“-Netzwerke von Google („Find My Device“/„Mein Gerät finden“) und Apple („Wo ist?“/„Find My“) ermöglichen das Auffinden verlorener Geräte und Gegenstände – auch wenn diese offline sind. Möglich machen das Netzwerke aus Millionen Geräten, konkret: Smartphones.

Rein äußerlich wirkt der Tag wie ein NFC-Zugangschip für Türen, wie man sie vielleicht aus Büros kennt. Und zwar so sehr, dass ich ihn nicht selten am Schlüsselbund damit verwechsle.

Die Stromversorgung kommt von einer Standard-Knopfzelle vom Typ CR2032 . Chipolo verspricht bis zu ein Jahr Batterielebensdauer. Letzteres konnte ich beim Pop nicht ausreizen, ich kann aber zumindest sagen, dass die im Juni 2024 in Betrieb genommenen älteren Chipolos nach wie vor mit der ersten Batterie laufen.

Der Chipolo hat einen Durchmesser von 39mm und ist knapp 9mm dick . Mit Batterie wiegt er 8,8 Gramm. Damit ist er eine Spur größer und leichter als Apples AirTags. Sein Äußeres besteht aus Plastik, ein Loch erlaubt eine Befestigung etwa an einem Schlüsselring oder Karabiner. Das Plastik wirkt hart und widerstandsfähig.

Mit einem Haken : Das geht nicht gleichzeitig. Das bedeutet, man entscheidet beim Einrichten, ob man ihn im Android- oder Apple-Universum verwenden möchte. Will man das Netzwerk wechseln, muss man ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Der Chipolo Pop hat noch eine weitere Besonderheit. Er verfügt über eine Chipolo-App , die den Tag mit Zusatzfunktionen ausstattet.

Das Verbinden

Das Einrichten des Chipolo Pop unter Android ist extrem einfach. Man drückt den Knopf des Tags und hält ihn in die Nähe des Smartphones. Dann springt auf diesem ein Pop-Up auf, das vorschlägt, den Tag zu verbinden. Anschließend muss man das bestätigen, den Datenschutzbestimmungen zustimmen und schon taucht der Tag in der “Gerät finden”-App auf.

Das Einrichten unter iOS ist nicht ganz so ein Selbstläufer, aber dennoch simpel. Man muss dazu die “Wo ist?”-App öffnen, dort in das Submenü “Objekte” wechseln und “Objekt hinzufügen” auswählen. Man kann sich dann einen Namen und ein Emoji aussuchen, mit dem der Tag auf der Landkarte auftaucht.

Wie zuvor erwähnt, muss man den Chipolo auf Werkseinstellungen zurücksetzen, bevor man Netzwerk wechselt. Dazu drückt man den Knopf einmal, dann ein zweites Mal und hält ihn gedrückt. Nach etwa 10 Sekunden beginnt der Tag zu piepsen, nach 5 Piepstönen lässt man los. Jetzt ist der Tag im Auslieferungszustand und kann für die jeweils andere Plattform eingerichtet werden.

Regelmäßige Ortung und Piepton

Egal, ob man den Tag im Android- oder im iOS-Netzwerk nutzt, er wird in nahezu vergleichbarer Frequenz geortet. Gefühlt ist die Frequenz beim Praxistest in Wien in Apples Find-My-Netzwerk eine Spur höher, das ist allerdings nur mein subjektiver Eindruck.

Der Tag verfügt über kein Ultra-Wideband (UWB), das heißt, er wird nur über Bluetooth geortet. Für die jeweils nativen Find-Apps würde das auch nichts bringen. Googles Netzwerk unterstützt UWB derzeit noch gar nicht, Apple nur bei den hauseigenen AirTags. Das Orten rein über Blueotooth hat den Nachteil, dass die Ortung nicht so genau ist, wie es über UWB möglich wäre. Man kann sich nur in die ungefähre Umgebung navigieren lassen. Das Handy weiß anhand der Signalstärke, ob man sich dem Tag nähert oder nicht. Bei UWB kann man sogar die Richtung anzeigen, in der der Tag liegt.

Ist man in der Nähe der Chipolo-Tags, kann man sie dazu bringen, dass sie in Form von Piepen akustisch auf sich aufmerksam machen. Damit kann man sie auf den letzten Metern tatsächlich finden. Der Piepton des Chipolo ist erfreulicherweise angenehm laut. Selbst wenn er einmal zwischen Couchpolstern oder irgendwo im Rucksack zwischen 3 Pullovern verschwunden ist, hört man den Tag piepsen.