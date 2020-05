Clio: Der (fast) unsichtbare Lautsprecher

Einige Jahre wurde an der neuen Systematik getüftelt, die Edge Motion genannt wird – an den Kanten/Ecken wird die Bewegung, sprich der Schall ausgelöst. Bei „Edge Motion“ übernimmt Acrylglas die Funktion der Membran. Wird bei herkömmlichen Lautsprechern die Membran von hinten zum Vibrieren gebracht, wird im Clio das Glas an beiden Seitenenden im Sockel zum Schwingen gebracht. „Es entstehen Schallwellen, die sich nach vorne und hinten ausbreiten und einen 360-Grad-Klang erzeugen“, erklärt ClearView Audio-CEO Stefan Bokamper. Eine unsichtbare Klemme in der Mitte des Acrylglases verhindert, dass sich die Schallwellen auf der rechten und linken Seite des Acrylglases überlappen.