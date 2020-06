Corning verspricht kratzfestere Smartphone-Displays

Ein neues Material sei so kratzfest wie Saphir, aber zugleich auch so bruchsicher wie das aktuell in vielen Smartphones eingesetzte „Gorilla Glass“ von Corning, sagte der zuständige Manager James Clappin am Freitag vor Investoren in New York.

Künstlich erzeugtes Saphir ist extrem resistent gegen Kratzer und wurde deswegen in den vergangenen Jahren immer wieder als optimales Material für Handy-Displays gehandelt. Allerdings hat es auch Schwächen: Die dünnen Scheiben brechen leichter und die Produktion ist teurer und komplexer als bei Spezialglas. Es gibt nur wenige Smartphones mit Saphir auf den Bildschirmen.