Cryptocat für iOS aus Apples App Store verbannt

Er sagte dazu nur, dass die Begründung illegitim sei und dass dies auch prinzipiell das "Aus" für alle andere Verschlüsselungsdienste am iPhone bedeuten könnte. Vor allem Apps, die Verschlüsselung von Gruppen-Chats ermöglichen, müssten um eine Freigabe bangen, so Kobeissi auf Twitter.



Erstaunlich ist außerdem, dass die Cryptocat-App im Mac App Store sehr wohl zugelassen wurde. Der Store hat ähnliche Guidelines wie der App Store. Kobeissi will nun gemeinsam mit der Bürgerrechtsorganisation EEF an einer Lösung des Problems arbeiten.