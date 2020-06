Crytek kündigt Crysis 3 an

Eigentlich wäre die Ankündigung Gerüchten zufolge erst für morgen geplant gewesen, doch nun ließ sich EA nach einigen Leaks doch zu einer früheren Ankündigung des neuesten Teils der Crysis-Serie hinreissen. Der Verkaufsstart von Crysis 3 sei laut Presseaussendung für Frühjahr 2013 geplant. Das Spiel wird parallel für PC, Playstation 3 und Xbox 360 entwickelt und soll zeitgleich für alle Systeme auf den Markt kommen. Wie in den ersten beiden Teilen auch, schlüpft der Spieler in Crysis 3 in die Rolle eines Elite-Soldaten, der die Erde gegen außerirdische Eindringlinge verteidigen muss. Auch dieses Mal ist die Großstadt New York der Schauplatz. Doch im Jahr 2047 befindet sich New York unter einer gigantischen Kuppel, dem von CELL errichteten Nanodome, unter der sich die Stadt zu einem Regenwald-Biotop entwickelt hat. So wird aus dem altbekannten urbanen Setting aus Crysis 2 und den Dschungellevels aus Crysis nun eine Mischung für den dritten Teil.