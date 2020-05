Cube 3: 3D Systems zeigt 3D-Drucker für Einsteiger

3D Systems bewirbt den Cube 3 zudem als "kindersicher", da dieser die entsprechende Zertifizierung (IEC 60950) besitzt und die beheizte Düse geschützt ist. Der Cube 3 kann per WLAN in das Heimnetzwerk eingebunden werden, zudem verfügt er erstmals auch über eine Bluetooth-Schnittstelle. Über diese kann per App (verfügbar für Android, iOS und Windows Phone) der Druckauftrag gestartet werden. Der Bauraum ist mit 15,25 mal 15,25 mal 15,25 Zentimeter etwas größer als beim Vorgänger (14 x 14 x 14 cm), die Druckauflösung beträgt 0,075 Millimeter. Das gedruckte Objekt wird weiterhin nicht auf eine beheizte Platte gedruckt, sondern soll durch einen speziellen Kleber leicht entfernt werden. Der etwas mühsam bedienbare LCD-Touchscreen des Vorgängers wurde durch einen Farb-LED-Touchscreen ersetzt.