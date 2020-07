D: Jeder Zweite nutzt legale Musik online

Fast jeder zweite Internet-Nutzer in Deutschland bezieht einer aktuellen Umfrage zufolge legale Musik aus dem Netz. Dabei seien kostenlose Angebote über Internet-Radios oder YouTube am beliebtesten und werden von 41 Prozent der Onliner genutzt, teilte der Branchenverband Bitkom am Donnerstag mit. Kostenpflichtige Angebote nutzen inzwischen 12 Prozent der Befragten. Für Streaming-Dienste geben zwar derzeit erst 3 Prozent der Befragten Geld aus, hier sieht der Verband jedoch ein hohes Wachstumspotenzial.

Neue Streaming-Dienste wie Spotify oder Simfy machten den Online-Musikmarkt immer attraktiver, sagte Bitkom-Präsident Dieter Kempf. Dabei wird die Musik nicht auf den Rechner geladen sondern über das Netz direkt abgespielt. Neben zahlreichen legalen Gratis-Plattformen würden auch günstige Angebote für Songs den Online-Musikmarkt stärken.