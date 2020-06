Das bringt der Mobile World Congress 2015

HTC hat schon bestätigt, dass am 1.3. das HTC One (M9) präsentiert wird. Aufgrund mehrerer Leaks ist davon auszugehen, dass es sich äußerlich kaum vom Vorgängermodell unterscheiden wird. Der Akku soll größer sein. Bei der Hauptkamera verabschiedet sich HTC von seiner UltraPixel-Technologie. Stattdessen soll das neue One eine 20-Megapixel-Cam haben.

Es ist denkbar, dass es, wie beim One (M8), auch eine Windows-Phone-Variante des One (M9) geben wird. Diese würde dann aber wohl nur in den USA verfügbar sein und deshalb auf dem MWC nur nebenbei angekündigt werden.

Über eine Smartwatch namens One Wear wird seit Jänner spekuliert. Es könnte sich aber auch um einen Fitness-Tracker handeln. Erst Anfang des Jahres hat HTC eine Partnerschaft mit dem US-Sportartikelhersteller Under Armour angekündigt.