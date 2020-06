Das iPad als Gefahr für den PC-Markt

Tablet-Computer wie das iPad bereiten dem klassischen PC-Geschäft zunehmend Probleme. Der weltweite PC-Absatz erreichte 2010 nach dem Krisenjahr 2009 mit einem Plus von 13,8 Prozent zwar wieder ein zweistelliges Wachstum, wie die Marktforschungsfirma Gartner auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag mitteilte. Bereits das vierte Quartal 2010 blieb mit einer Jahresrate von 3,1 Prozent aber hinter den Erwartungen zurück.

Trend zum Tablet

"Das ist wirklich das erste Mal in der Geschichte, dass es eine praktikable Alternative zum PC gibt", sagte Gartner-Analyst Ranjit Atwal der Deutschen Presse-Agentur. "Der PC ist in den Augen der Verbraucher immer noch sehr wichtig. Aber sie halten jetzt verstärkt nach Alternativen Ausschau." In Haushalten, in denen es bereits ein oder zwei PCs gebe, werde jetzt eher ein Tablet-Computer gekauft als ein weiterer Personalcomputer. Vielfach werde eine anstehende Kaufentscheidung aber auch hinausgeschoben, zumal angesichts einer erwarteten zweiten iPad-Ausgabe und der Einführung neuer Tablet- Computer von anderen Herstellern die Unsicherheit gewachsen sei.

HP führt PC-Markt an

Gartner betrachtet die Tablet-Computer nicht als Teil des PC- Marktes. Dieser wird den Angaben zufolge weiter von Hewlett-Packard angeführt. HP hat einen Anteil von 17,9 Prozent an den 350,9 Millionen Personalcomputern, die im vergangenen Jahr weltweit verkauft wurden. Allerdings blieb das Wachstum von HP mit 6,5 Prozent hinter dem Durchschnitt zurück. Auf den weiteren Plätzen folgen Acer (12,9 Prozent), Dell (12,0 Prozent), Lenovo (9,7 Prozent) und Toshiba (5,4 Prozent).

(dpa)