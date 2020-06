Data Dealer: Datenhandel als Facebookspiel

Social Game als Weckruf

Unter dem Titel "Data Dealer" veröffentlicht das nur aus vier Personen bestehende Team ein ungewöhnliches Online-Spiel, das sich mit Witz und Ironie dem heiklen Thema der persönlichen Daten widmet. Das Spiel ist an populäre Facebook-Spiele wie Mafia Wars, Farmville oder Cityville angelehnt. Bei Data Dealer lautet das Spielziel allerdings: Persönliche Daten sammeln - und das möglichst hemmungslos und in ganz großem Maßstab. Das Spiel richtet sich gleichermaßen an Jugendliche wie auch an Erwachsene. Nun wurde, nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung ein Video-Trailer und eine Demo-Version für den deutschen Sprachraum veröffentlicht.

"Die Idee ist 2010 entstanden, weil wir in unserem persönlichen Umfeld immer wieder bemerkt haben, wie erschreckend wenig Wissen über das Business mit den persönlichen Daten im digitalen Zeitalter vorhanden ist.", meint, Wolfie Christl, einer der Entwickler des Spiels, gegenüber der futurezone.

Spielziel: "Daten-Mogul" werden

Die Spieler schlüpfen in "Data Dealer" in die Rolle von Daten-Händlern und bauen durch den Handel mit persönlichen Informationen ihr Vermögen auf. Sie bedienen sich legaler wie dubioser Quellen, besorgen sich pikante Informationen vom Daten-Schwarzmarkt und betreiben Gewinnspiele und Telefonumfragen, Internet-Partnerbörsen, Online-Psychotests und schließlich das eigene Social Web. Nach und nach soll so die gesamte Bevölkerung als gesichtslose Persönlichkeitsprofile in einer Datenbank erfasst werden. Ähnlich anderen Social Games: Gemeinsam mit befreundeten Dealern können "Daten-Imperien" aufgebaut werden, um sich gegen Image-Störfaktoren wie Bürgerinitiativen, kritische Medien oder lästige Datenschutz-Beauftragte zur Wehr zu setzen.