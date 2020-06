Deutsche Fußball Liga startet 3D-Übertragung

Die deutsche Fußball-Bundesliga feiert ihre 3D-Premiere. Erstmals wird am Sonntag (17.30 Uhr) mit der Partie 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln ein Punktspiel live im 3D-Verfahren gezeigt. Zu sehen ist die Fernseh-Neuheit bei den Pay-TV-Sendern Sky und Liga Total. Für das dreidimensionale Erlebnis ist ein 3D-tauglicher Fernseher und die dazugehörige Brille notwendig.

Die Deutsche Fußball Liga ( DFL) will in der Rückrunde jeden Sonntag ein 3D-Spiel anbieten. Die DFL-Tochter Sportcast liefert den Fernsehsendern das dreidimensionale Basissignal. Neben dem Match auf dem Betzenberg sind bereits die Spiele Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (23. Januar), Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (30. Januar), Hamburger SV - FC St. Pauli (6. Februar) und Werder Bremen - Hannover 96 (13. Februar) als 3D-Partien terminiert.

Vor allem die Deutsche Telekom (Liga Total) und der Bezahlsender Sky (vormals Premiere) erhoffen sich von der neuen Technik einen Schub. Sky hatte in der Vergangenheit bereits DFB-Pokalspiele in eigener Regie in 3D produziert.

(dpa)