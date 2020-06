Diablo 3 erscheint am 15. Mai

Das Actionrollenspiel soll am 15. Mai 2012 für PC und Mac erscheinen. Damit erhält die Spieleserie nach mehr als zehn Jahren einen Nachfolger. Diablo 2 war bereits 2000 erschienen und erhielt ein Jahr später mit Lord of Destruction ein Erweiterungs-Set. Das Spiel wurde trotz seines Alters aber, wie auch das 1998 veröffentlichte Starcraft, immer noch mit Patches von Blizzard versorgt, da dessen Fan-Community nach wie vor sehr groß ist.

Hohe Erwartungen an Synchronisation

Mike Morhaime, Chef und Mitbegründer des Spielestudios Blizzard, kündigte die Veröffentlichung offiziell an. Bereits jetzt sind einige Details zur deutschen Version des Blockbusters veröffentlicht worden. So wird an der Synchronisation neben Thomas Fritsch (Diego in Ice Age) auch Bodo Wolf (Monk) auch zahlreiche weitere bekannte deutsche Synchronsprecher beteiligt sein.Somit dürfte wohl auch die deutsche Version des Actionrollenspiels mit einigen bekannten Stimmen aufwarten.