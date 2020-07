Die Apple Watch im Vergleich mit aktuellen Smartwatches

Für Sportbegeisterte können Smartwatches einen Zusatznutzen erfüllen. Viele Modelle messen den Puls, zählen Schritte und die zurückgelegte Distanz. Für Marathon-Läufer werden sie wohl aber dennoch nicht die klassische Puls- oder Laufuhr ersetzen. Alleine schon wegen der geringen Akkulaufzeit sind die meisten Modelle derzeit nicht für eine längere Dauerbelastung geeignet.

Mit dem NFC-Chip in der Smartwatch kann zukünftig bei der Kassa bezahlt werden, in dem die Uhr zum Kartenterminal gehalten wird. Mit der Apple Watch ist dies bereits in den USA möglich. In Österreich wird es wohl erst soweit sein, wenn das Bezahlen per Smartphone flächendeckend möglich ist – auch diese nutzen dafür einen NFC-Chip im Gerät.