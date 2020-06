Die futurezone-App für Android startet

Die neue futurezone-App für Android-Smartphones und Tablets ist kostenlos im Android-Market erhältlich. Sämtliche Inhalte des Portals werden somit in einer speziell angepassten Form für hunderte verschiedene Endgeräte aufbereitet. Die App ist mit den populären Samsung-Galaxy-S-Modellen genauso kompatibel, wie mit dem Google-Phone Nexus S oder aktuellen Tablets. Wie schon bei der App für iPhone und iPad ist das Herzstück der App der „Grid-Ball“. Über diesen virtuellen 3D-Globus können Nutzer die einzelnen Meldungen anwählen und immer top-informiert bleiben.

Übersicht

Die Ressorts der futurezone (“Netzpolitik”, “B2B”, “Digital Life”, “Produkte”, “Future”, “Meinung”) stellen dabei virtuelle, verschiedenfarbige Kontinente dar. Darunter (Hochformat) oder daneben (Querformat) werden neun Geschichten angezeigt, die sich in dem Ressort befinden, das gerade angewählt ist. Der User kann mittels der Pinch-to-Zoom-Geste ein Kontinent heranzoomen und so in das jeweilige Ressort eintauchen.

Damit man auch weiß, welcher Artikel gerade aktuell ist, gibt es verschiedene Transparenzstufen. Je heller ein Artikel in der Übersicht aufscheint, desto aktueller ist, gräulich deutet darauf hin, dass die jeweilige Geschichte schon länger online ist. Über ein Auswahlfeld am linken oberen Rand können die Artikel neben dem Erscheinungszeitpunkt auch nach „am meisten gelesen“ und „am meisten kommentiert“ geordnet werden. Mit einem Klick auf die Taste „Aktualisieren“, am linken, oberen Rand werden die neuesten Artikel nachgeladen.