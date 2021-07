Die futurezone-App für iPad und iPhone

Ab sofort ist die futurezone als eigenständige App für iPad und iPhone kostenlos in Apples App Store erhältlich. Die Universal-App bringt sämtliche Inhalte des IT-Portals in neuer Form auf die Touchscreens der Apple-Geräte. Das Herz des Mini-Programms ist der “Grid Ball”: Dieser News-Globus bietet dem Nutzer einen Blick aus der Vogelperspektive auf das Nachrichtengeschehen. Die Ressorts der futurezone (“Netzpolitik”, “B2B”, “Digital Life”, “Produkte”, “Future”, “Meinung”) werden dabei als farbige Kontinente angezeigt. Neun ( iPad) bzw. sechs ( iPhone) Artikel daneben geben einen Schnellüberblick über jenen Themen-Kontinent, der gerade im Vordergrund angezeigt wird. Von hier weg kann der Nutzer in das jeweilige Thema eintauchen und sich mit der Pinch-to-Zoom-Geste in einen Kontinent hineinzoomen. Drei Zoomstufen führen ihn bis auf Artikelebene. Die App kann sowohl im Hoch- als auch Querformat genutzt werden.



Heineinzoomen

Um dem Nutzer auch ein Gefühl für die Aktualität der Storys zu geben, ist deren Transparenz fließend: Je frischer ein Artikel ist, desto heller wird er angezeigt, ist er etwa schon einen Tag alt, wird er als transparente Kachel eingeblendet. Die News lassen sich vom Nutzer aber auch selbst neu ordnen: Über eine Schaltfläche im linken oberen Eck können die Artikel neben Aktualität auch nach den Kriterien “Am meisten gelesen” und “Am meisten kommentiert” geordnet werden. In Echtzeit wird die Transparenz der Artikel-Kacheln neu angezeigt. Die App funktioniert auch nach dem Single-Klick-Prinzip: Wer nicht die Pinch-to-Zoom-Geste benutzen will, tippt am Grid Ball einfach an die Stelle, an die er hineinzoomen möchte.