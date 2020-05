Die Smartwatch mit einem Fingerschnippen steuern

Das Start-up Deus Ex Technology hat eine Idee entwickelt, wie man Smartwaches künftig ganz einfach steuern kann, ohne die Uhr dabei berühren zu müssen. Sie nannten das System „ Aria“. Es ist ein kleines Zusatzgerät, das die Steuerung der smarten Uhr mittels Gestensteuerung ermöglicht.

„ Aria“ besteht aus zwei Sensoren, die im Armband der Smartwatch befestigt werden. So werden die Bewegungen der Fingersehnen im Unterarm erkannt und in Steuerbefehle umgesetzt. Wenn jemand also mit seinen Fingern schnippt oder diese nur sanft beugt, kann die Geste von „ Aria“ erkannt werden und der Befehl wird umgesetzt.