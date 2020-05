Die stärksten iPhone 6-Konkurrenten im Überblick

Auf dem Papier hat Apple aufgeholt, liegt dabei aber immer noch knapp hinter der rasant voranschreitenden Android-Konkurrenz. Das war aber bereits in der Vergangenheit so und das Gesamtpaket stimmte dennoch. Alle technischen Daten wurden leicht verbessert, mit Ausnahme des größeren Bildschirms fehlt ein überraschendes neues Feature. Wer somit den Umstieg von einer früheren iPhone-Generation auf ein neues Modell plant, sollte Android und Windows Phone ebenfalls in Betracht ziehen.

Diese haben insbesondere bei Design und Benutzerfreundlichkeit stark aufgeholt und sind meist günstiger zu haben. So gibt beispielsweise neben den Flaggschiff-Modellen der namhaften Hersteller auch günstige Modelle mit High-End-Ausstattung, beispielsweise das OnePlus One oder das Oppo Find 7.