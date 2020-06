Dreamliner: Pannenjet Boeing 787 fliegt endlich

Einige der Fluglinien haben aufgrund der Verzögerungen ihre Bestellung wieder zurückgenommen bzw. sind in der Zwischenzeit bereits vom Markt verschwunden. Technisch gesehen verspricht der Dreamliner neben einer Spritersparnis von 20 Prozent zu vergleichbaren Flugzeugen auch mehr Komfort für die Fluggäste. So soll die Luftfeuchtigkeit in der Kabine statt fünf Prozent 15 betragen, was dem Austrocknen der Schleimhäute vorbeugen soll. Die Fenster sind größer als bei herkömmlichen Flugzeugen und können elektrochromatisch verdunkelt werden. 128 mögliche Lichtnuancen sollen den Zeitzonenwechsel erleichtern, der geringere Druck im Flugzeug soll ebenfalls zum Wohlbefinden der Fluggäste beitragen.



Zwei Modelle im Angebot

Derzeit sind zwei Modelle - die 787-8 und die 787-9 in Produktion. Während das kleinere Flugzeug zwischen 210 und 250 Passagieren Platz bietet, weist die größere Variante bis zu 290 Passagiere auf. Die Konzeption eines kleineren Flugzeugs, das aber dennoch für Langstreckenflüge bis knapp unter 16.000 Kilometer geeignet ist, hat den Vorteil, dass Fluglinien abseits der großen Hubs auch kleinere Flughäfen mit weniger Fluggastaufkommen auf der Langstrecke direkt bedienen können. AirBerlin etwa will 15 Flugzeuge kaufen und trotz Sparkurs an dieser Entscheidung festhalten.