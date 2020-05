Dyson Raumbefeuchter tötet Bakterien mit UV-Licht

Das Wasser wird aus einem Tank heraus angesaugt und zuvor per UV-Licht gereinigt. So soll vermieden werden, dass über den Raumbefeuchter Bakterien in der Luft verteilt werden. Der 3 Liter-Tank soll für rund 18 Stunden Betrieb ausreichen, das Gerät lässt sich in zehn verschiedenen Stufen regeln. Vorerst wird der Raumbefeuchter nur in Japan auf den Markt kommen, dort soll er 60.000 Yen (rund 440 Euro) kosten. Der Rest der Welt wird wohl erst nächstes Jahr folgen.