EA sperrt negative Bewertungen zu Dungeon Keeper aus

Der Videospiel-Hersteller Electronic Arts steht derzeit in der Kritik, in seiner Neuauflage des Strategiespiels Dungeon Keeper die Bewertungen im App Store sowie im Play Store künstlich in die Höhe zu treiben. So werden Spieler, wie in den meisten Tablet- und Smartphone-Spielen, dazu aufgefordert, eine Bewertung abzugeben. Lautet die Bewertung fünf Sterne, wird der Benutzer zum jeweiligen App Store weitergeleitet. Ist diese jedoch niedriger, bietet das Spiel lediglich ein Kontaktformular an, über das man EA Feedback geben kann.