EA stellt Fussball Manager-Reihe ein

Electronic Arts stellt das im deutschsprachigen Raum beliebte PC-Spiel Fussball Manager ein. Das verkündete Bright Future-Chefentwickler Gerald Köhler in einem offenen Brief, der auf der offiziellen Webseite des Spiels veröffentlicht wurde. Die Manager-Serie brachte seit 2002 jährlich einen neuen Ableger heraus und zählte unter anderem zu einer der erfolgreichsten in Deutschland entwickelten PC-Spiel-Reihen. Als Grund für die Einstellung gab Köhler vor allem den stark eingeschränkten Markt an. Mit Ausnahme von Deutschland und England gäbe es keinerlei weitere potenten Märkte, in denen sich derartige Manager-Spiele in hoher Stückzahl verkaufen lassen würden. In England besitzt allerdings Sega mit dem Football Manager die entsprechenden Lizenzen und genießt dort fast schon Kultstatus.